Ce week-end avaient lieu des rencontres essentielles dans la course folle aux places européennes en Ligue 1. En effet, le sprint auquel se confrontent les équipes du haut de tableau est passionnant, et encore loin d’avoir dit son dernier mot. Le PSG reste large leader après son succès 3-0 contre Bordeaux. On fait le point au terme de la J28 du championnat.

Lyon KO à domicile face à Rennes

Les Lyonnais accueillaient le Stade Rennais au Parc OL ce dimanche en vue d’un choc capital pour le haut du classement. Les hommes de Bosz n’avaient pas le droit en l’erreur, face à un concurrent direct, pour espérer encore rallier les meilleures places européennes. Et rien ne s’est passé comme prévu pour l’équipe lyonnaise, qui a pris une leçon à domicile. Auteur d’un gros match, Benjamin Bourigeaud a été leur bourreau, inscrivant un but et signant une passe décisive. À la 49′, les Gones étaient menés 4-0 sur leur pelouse. Malgré deux buts marqués par la suite, ce léger réveil d’orgueil n’aura pas empêché les Rennais de l’emporter (2-4) et reprendre la 4e place. Au 10e rang, L’OL est tenu à distance à 8 longueurs du Top 4.

Monaco chute à Strasbourg

À l’instar de l’OL, les Monégasques avaient une épée de Damoclès au dessus de leur tête avant de se rendre au stade de la Meinau ce dimanche. Face à un concurrent mieux classé, l’ASM a livré une pâle copie face à Strasbourg qui n’aura eu besoin que d’un but pour récupérer les trois points. Une défaite logique des Monégasques qui n’ont pas réussi à cadrer le moindre tir et poursuivent leur mauvaise passe (1 victoire sur les 7 derniers matchs TTC). Belle opération des Strasbourgeois qui restent 5e et qui renouent avec le succès après 3 matchs nuls consécutifs. L’ASM stagne au 8e rang.

Nice cale à Montpellier

Deuxième au démarrage de la J28 de Ligue 1, les Niçois avaient l’occasion de conforter leur place en se déplaçant ce samedi à Montpellier. Mais les Aiglons ont raté le coche, tenus en échec sur un score vierge (0-0). Et pourtant, ce sont bien les Montpelliérains qui peuvent nourrir des regrets de cette rencontre après avoir évolué en supériorité numérique pendant plus d’une heure, suite à l’expulsion de Dante, et au pénalty manqué de Savannier. Les Niçois évitent le pire, mais ont perdu leur place de dauphin au détriment de l’OM.

La belle opération Marseillaise

En clôture de la J28, l’OM se rendait au stade Francis-Le Blé pour affronter Brest ce dimanche soir. Passés 5e au classement suite aux résultats du week-end, la pression était présente dans les rangs marseillais avant d’entamer la rencontre. Mais la bande Sampaoli s’est rapidement rassurée en ouvrant le score dès la 3′ à la suite d’une bonne combinaison entre Milik et Harit qui a permis à Gerson de marquer. Dans une seconde période animée, les Marseillais ont cartonné Brest sur le score de 4-1 au terme d’un match maitrisé. Milik et Harit ont notamment fait sensation en inscrivant 1 but et signant 1 passe décisive chacun. L’OM réalise la belle opération du week-end en récupérant la deuxième place, à une semaine du choc capital pour le podium face à Nice.