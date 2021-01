L’entraîneur de Chelsea espère pouvoir un jour prendre les commandes du FC Barcelone.

Alors que sa place sur le banc de Chelsea commence déjà à chauffer, Frank Lampard pense à son avenir d’entraîneur. D’après les informations du journaliste espagnol Guillem Balagué, présent sur le plateau de l’émission ‘Onze’, le manager anglais rêve de prendre les rênes du FC Barcelone dans quelques années. Il pourrait au passage découvrir la Liga, un nouveau terrain de jeu sur lequel il n’a jamais osé se lancer dans sa carrière de joueur.

« Son rêve est d’entraîner en Liga et de faire ce qu’il ne pouvait pas faire en tant que joueur. Il aimerait s’asseoir sur le banc du Camp Nou et entraîner le Barça », explique le journaliste, qui rappelle que Lampard été tout proche de signer pour les Blaugrana en 2005. Seul l’avenir nous dira si Frank Lampard aura un jour l’étoffe de coacher l’un des plus grands clubs de la planète. En attendant, il va devoir s’efforcer a remettre Chelsea sur de bon rails. Actuellement 9e de Premier League, les Blues comptent déjà 7 points de retard sur Liverpool et Manchester United.