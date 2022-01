Un record est sur le point de tombé. La Juventus Turin a trouvé un accord avec la Fiorentina et avec Dusan Vlahovic. La somme déboursée serait de 75 millions d’euros.

Cible de prestige, Dusan Vlahovic est un homme convoité. Le Serbe a récemment décliné une proposition des Gunners et semble avoir conclu un accord avec la Juventus Turin. La Vieille Dame a trouvé le buteur qui la portera pendant de nombreuses années. Auteur d’une nouvelle saison stratosphérique, le Serbe a inscrit 20 buts et délivré 4 passes décisives depuis le début de la saison et est sans conteste l’une des sensations de ces dernières années en Serie A. De nombreuses écuries sont à sa poursuite mais une seule tiendrait la corde, la Juventus Turin.

Selon les dernières informations de Sky Italia, la Juventus Turin a trouvé un accord avec la Fiorentina pour s’adjuger les services de Dusan Vlahovic. Pour le recruter, la Vieille Dame devra débourser 75 millions d’euros, un record. Si cette transaction vient à s’officialiser, le Serbe deviendrait la recrue la plus chère de l’histoire du mercato hivernal en Italie. Le joueur, de son côté, aurait déjà noué un accord avec les Bianconeri.