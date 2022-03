Bonne nouvelle ! Didier Deschamps a annoncé en début d’après-midi la liste des 23 bleus sélectionnés pour les matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire (25 mars) et l’Afrique du Sud (29 mars), dans laquelle figurent deux nouveaux : Jonathan Clauss et Christopher Nkunku. Le latéral droit de RC Lens et le milieu offensif du RB Leipzig ont été récompensés pour leur excellente saison. Notamment Nkunku, qui ne cesse de progresser depuis son départ du PSG en 2019, à tel point d’être devenu l’un des joueurs les plus décisifs en Europe cette saison. Nous faisons un point sur l’évolution du néo-international français.

Une aventure parisienne avec un goût d’inachevé

Arrivé au PSG en 2010 en rejoignant les U14, Christopher Nkunku a véritablement intégré le centre de formation parisien en 2012, à l’âge de 15 ans, à partir duquel il a évolué avec les sélections jeunes des U16, U17 et U19. C’est en 2015 qu’il fut repéré et convoqué dans le groupe de Laurent Blanc pour disputer l’International Champions Cup (compétition de pré-saison) aux États-Unis. Suite à ses prestations convaincantes durant ce tournoi, ainsi qu’en CFA et en Youth League lors du début de saison, Nkunku est naturellement appelé pour la première fois dans le groupe professionnel à l’occasion de la réception du Chakhtar Donetsk en 2015 en Ligue des Champions. Alors âgé de 18 ans, il devient le 6e joueur de l’histoire du PSG à faire ses débuts en Coupe d’Europe. Le jeune milieu de terrain semblait gravir les échelons pas à pas, mais son ascension fut soudainement stoppée en 2016, année où il a souvent connu le banc sans entrer en jeu avec 1 seule petite titularisation au compteur. C’est finalement lors de la saison 2016/17 qu’il prend plus d’ampleur au sein de l’effectif, cumulant 16 matchs pour 2 buts et 2 passes décisives. Au fur et à mesure, Nkunku s’impose parmi les meilleurs seconds couteaux du banc parisien et amasse de plus en plus de temps de jeu. 27 matchs lors de la saison 2017/18, 29 en 2018/19, et c’est à ce moment qu’il fit ses valises, alors étant en pleine progression et figurant comme l’un des seuls joueurs du PSG issu du centre de formation parisien. Un départ semble-t-il lié à l’arrivée au poste de Thomas Tuchel, comme il l’explique « L’arrivée de Tuchel m’a fait réfléchir. Le fait de commencer une saison sans savoir vraiment quel rôle tu vas avoir, c’est assez compliqué. Il arrive un moment où tu arrives en fin de contrat et qu’il te reste une année, et c’est soit tu prolonges, soit tu pars. J’ai fait le choix de partir tout simplement. ». Le 18 juillet 2019 signe la fin de son aventure parisienne (78 matchs, 11 buts, 4 passes décisives), et le début d’une nouvelle du côté de Leipzig.

La libération et l’éclosion à Leipzig, loin du PSG…

Arrivé dans l’est de l’Allemagne pour un montant estimé à 13 millions d’euros, Nkunku s’engage avec le RB Leipzig pour une durée de 5 ans. Âgé de 21 ans, le joueur formé au PSG s’apprête à découvrir un nouveau statut avec le club allemand, où il est directement mis en confiance, responsabilisé et titularisé au sein de l’équipe. Aligné lors de la première journée de Bundesliga contre l’Union Berlin, Nkunku contribue au succès de son équipe en inscrivant son premier but pour son nouveau club. Devenu rapidement un élément indispensable à Leipzig, il cumule 84 apparitions pour 12 buts et 22 passes décisives lors de ses deux première années. Symbole de sa progression fulgurante, le milieu de terrain réalise une prestation exceptionnelle en février 2020, délivrant 4 passes décisives lors de la victoire 5-0 contre Schalke. L’ex parisien vit cette nouvelle aventure pleinement épanoui, dans un club qui joue les plus hautes marches de Bundesliga et qui est un récurrent participant à la Ligue des Champions. C’est lors de la saison 2021/22 que son statut prend encore un nouveau tournant. En effet, Nkunku se voit attribué un nouveau registre, celui du secteur offensif où il est désormais utilisé en numéro 9 ou comme second attaquant. Un poste qui lui apporte plus de liberté et de champ pour s’exprimer offensivement. Auteur de 26 buts et 12 passes décisives en 38 matchs (toutes compétitions confondues), Nkunku réalise une saison à la fois exceptionnelle et surprenante, car peu l’imaginait à ce niveau. Actuel co-quatrième meilleur buteur d’Europe, il semble avoir parfaitement digéré son départ du PSG. À tel point que le club parisien, dont le milieu manque cruellement d’équilibre et de joueurs impactants, doit être le parti qui nourrit des regrets à l’heure actuelle. Ironiquement, c’est peut-être une nouvelle leçon à retenir pour le club de la capitale, qui a trop souvent eu tendance à lâcher ses jeunes joueurs issus du centre de formation, et qui ont fini par briller ailleurs, à l’instar de Christopher Nkunku, Kingsley Coman, Mike Maignan, Moussa Diaby…