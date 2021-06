C’est la fin d’un feuilleton, Christophe Galtier va enfin pouvoir rejoindre officiellement l’OGC Nice. Le LOSC, champion de France a revu ses exigences à la baisse pour libérer son coach.

L’entraineur français Christophe Galtier désireux de quitter le nord à un an de la fin de son contrat et après avoir remporté le titre de champion de France devant le Paris Saint-Germain. Alors qu’il possédait un accord l’OGC Nice, il a refusé des offres beaucoup plus importante de l’Olympique Lyonnais et de Naples notamment. Olivier Létang, président demandait 10 millions d’euros aux aiglons pour récupérer le coach après de longues négociations, Christophe Galtier rejoint la Côte d’Azur pour un peu moins de 4 millions d’Euros. Il a signé un contrat de trois ans. Christophe Galtier sera donc présent dès demain au centre d’entrainement pour la repruise et préparer la prochaine saison du championnat de France de Ligue 1.