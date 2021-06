Un temps annoncé tout proche de rejoindre l’OGC Nice, Christophe Galtier pourrait finalement rebondir du côté d’Everton, en Premier League.

Alors que Christophe Galtier a confirmé son départ du LOSC en fin de saison, difficile de prédire où rebondira le technicien de 54 ans, vainqueur de Ligue 1 cette année avec les Dogues. Un temps annoncé sur le banc de l’OGC Nice pour la saison à venir, l’ancien Stéphanois serait désormais plus proche de la Premier League à en croire le média Todofichajes. Son profil plairait particulièrement aux dirigeants d’Everton qui cherche un nouvel entraîneur depuis l’annonce du retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid.

Interrogé à son sujet par Sky Sports News, l’ancien directeur sportif du LOSC Luis Campos, a confirmé que le style de jeu de Galtier collerait parfaitement avec le championnat anglais. « Christophe a toutes les qualités pour entraîner en Angleterre, techniquement il est très astucieux et extrêmement minutieux dans sa planification lors de la préparation d’une équipe. Il aime un système 4-4-2, qui conviendrait à la Premier League et c’est un fantastique motivateur dans le vestiaire. Il aime construire une équipe avec de la qualité et de la jeunesse, et c’est quelqu’un qui peut développer une éthique d’équipe, et c’est aussi un être humain fantastique. »