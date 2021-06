La tension monte au LOSC. Alors que Christophe Galtier a annoncé ses envies de départ dès la fin de la saison, la situation n’est toujours pas résolue. Courtisé par l’OGC Nice depuis plusieurs semaines, rien n’a évolué. Le technicien français est, pour l’instant, toujours à Lille.

Le feuilleton Christophe Galtier n’en finit plus. Courtisé par l’OL puis par Naples, l’OGC Nice et Everton, le technicien du LOSC n’a toujours pas quitté le Nord depuis l’officialisation de son départ. Une situation qui agace fortement le président du LOSC, Olivier Létang, qui aimerait que tout se règle le plus rapidement possible, peu importe l’issue finale.

« Christophe Galtier un top entraîneur. J’ai envie de continuer avec lui. S’il venait à partir, ce que je ne souhaite absolument pas, ce serait un préjudice énorme. Je le répète, mon objectif est de poursuivre avec Christophe que j’associe aux choix de joueurs. Pour moi, il y a un deuxième préjudice majeur. Nous sommes le 18 juin. Mon club a une saison à préparer. Je n’ai discuté avec aucun autre entraîneur. J’aimerais que l’on respecte le club. J’aurais apprécié que l’on me contacte plus tôt« , a-t-il déclaré pour l’Equipe.

En fin de contrat en 2022, la problématique est simple pour Christophe Galtier. L’OGC Nice doit payer le LOSC pour sa dernière année de contrat qui le lie au club nordiste. Si les choses stagnaient depuis plusieurs semaines, il semblerait que les Aiglons aient débuté les négociations.