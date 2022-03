Malgré le nul face au Mexique, Christian Pulisic est très confiant pour la suite des qualifications.

Accroché par le Mexique (0-0) ce vendredi, les États-Unis ont laissé filer une belle occasion de se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ils auront toutefois une nouvelle chance dimanche face à un adversaire beaucoup plus abordable : le Panama. De passage en zone mixte après la rencontre, l’attaquant de Chelsea Christian Pulisic a surtout retenu le positif.

« Je pense que nous nous sommes mis en position de jouer dimanche, de gagner face au Panama et d’aller à la Coupe du monde. Donc si vous nous aviez dit ça avant, je pense que nous aurions signé. Mais bien sûr, je suis déçu d’avoir manqué cette occasion et j’aurais aimé gagner le match. Mais c’est la situation dans laquelle nous sommes maintenant et on doit s’en contenter. Je pense que nous avons eu les meilleures occasions du match. Ils ont eu le contrôle pendant de grandes périodes du match. Mais je pense que c’est un match qui aurait pu tourner dans les deux sens. C’est un match nul est assez juste au final. »