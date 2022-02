Victime d’un malaise cardiaque pendant l’Euro, Christian Eriksen n’a pas hésité longtemps avant de rechausser les crampons.

Transféré cet hiver de l’Inter Milan à Brentford, Christian Eriksen pourrait bien retrouver les pelouses demain soir (20h45) en Premier League face à Manchester City. Interviewé ce mardi sur le site officiel de son nouveau club, le Danois est revenu sur son accident cardiaque de l’Euro, qui n’a en rien entamé sa détermination.

« Sur le chemin de l’hôpital, j’ai dit à ma femme Sabrina que je pouvais tout aussi bien raccrocher les crampons. Mais ça a changé deux jours plus tard. C’était une réaction sur le moment. J’ai compris vraiment ce qui m’était arrivé plus tard dans la soirée et les jours qui ont suivi. Les premiers mois, je ne pouvais vraiment presque rien faire. Il faut guérir et attendre que tout se remette en ordre. (…) Ce n’est que ces quatre derniers mois que le programme de convalescence a vraiment commencé. J’ai retouché le ballon, je suis retourné sur un terrain de foot, sentir l’odeur de la pelouse, remettre des chaussures de foot et tout revient progressivement, l’excitation à l’idée de jouer des matchs, d’être dans le stade, de faire partie d’une équipe. »