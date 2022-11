Fin du multiplex de la Bundesliga ce samedi après-midi avec les résultats. Le Bayern Munich tient le choc à l’extérieur contre le Hertha Berlin, alors que Francfort, Dortmund et le RC Leipzig s’imposent également.

Hertha Berlin – Bayern Munich 2-3 : le Bayern Munich tient le choc dans la capitale et vient s’imposer sur le score de 3 buts à 2. Jamal Musiala ouvre le score bien servi par Sadio Mané, avant que l’homme en forme du moment Eric-Maxim Choupo-Moting ne s’offre un doublé. Mais le Hertha recolle avec un but du Belge Lukebakio, avant que Selke ne réduise la marque sur penalty. Au classement, le Bayern est provisoirement leader avec 28 points devant l’Union Berlin qui jouera demain et le Borussia Dortmund avec 26 unités. Franfcort est cinquième juste devant le RB Leipzig.

Borussia Dortmund – VFL Bochum 3-0 : Youssoufa Moukoko avec un doublé et Giovanni Reyna sont les buteurs de cette rencontre.

TSG Hoffenheim – RB Leipzig 1-3 : doublé de Christopher Nkunku qui offre un succès au RBL qui revient en force dans cette Bundesliga.

Augsbourg – Eintracht Francfort 1-2

Mayence – VFL Wolfsburg 0-3