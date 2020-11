Arnaud Simon, ancien dirigeant d’Eurosport et actuel CEO de In&Out Stories, a accordé une interview à So Foot au sujet de la crise entre Mediapro, principal diffuseur de la Ligue 1, et la LFP.

« Effectivement, c’est tout le paradoxe. Mais je ne t’apprends rien en te disant que c’est très rare, dans le business, que tu ne payes pas une erreur stratégique. Le choix Mediapro est très clairement une erreur stratégique, et il y aura des conséquences fâcheuses pour la ligue et les clubs. On peut trouver des solutions pour les compenser ou les diminuer, mais, quoi qu’il arrive, tu ne peux plus imaginer une Ligue 1 valorisée à un milliard d’euros, c’est terminé », a indiqué Arnaud Simon dans So Foot.

Avant de poursuivre son explication : « Qu’il y ait ou pas l’arrivée des GAFA, d’Amazon ou d’Apple, peu importe, personne ne voudra parier sur des droits à un milliard après l’échec commercial de Mediapro. Les clubs doivent l’intégrer et réduire leur voilure, réduire leurs dépenses, leurs charges de fonctionnement, les salaires versés, les dépenses réalisées, etc. Maintenant, on peut réfléchir à des solutions, on peut poser différents scénarios qui permettraient d’alléger la note, de maintenir des droits suffisamment élevés pour la compétitivité du football français. »