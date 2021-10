Pour lancer son immense projet à Newcastle, les nouveaux propriétaires veulent faire une folie à 100 millions d’euros en s’offrant Federico Chiesa.

Les nouveaux propriétaires saoudiens de Newcastle, qui ont confirmé le rachat du club de Premier League cette semaine, comptent bien frapper un grand coup dès l’ouverture du marché des transferts. D’après les informations de la presse britannique, le nouvel entraîneur des Magpies – car Steve Bruce devrait céder sa place – aura une enveloppe de 220 millions d’euros pour le mercato hivernal. De quoi faire quelques folies.

D’après les informations de TuttoSport, Newcastle garde notamment un œil sur les deux phénomènes du football européen : Kylian Mbappé et Erling Haaland. Deux cibles qui semblent inatteignables pour l’actuel 19e de Premier League, très loin au second plan derrière la concurrence de mastodontes comme Manchester City, Manchester United, Liverpool, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich. Mais pas de quoi s’inquiéter pour les nouveaux propriétaires, qui ont déjà un troisième nom en tête : Federico Chiesa. L’Italien, auteur d’un excellent Euro 2020, serait même devant Mbappé et Haaland sur la shortliste des Saoudiens. Une offre de plus de 100 millions d’euros serait déjà dans les tuyaux à en croire la presse italienne. Affaire à suivre…