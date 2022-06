🇮🇹 C'est une certaine idée du football qui s'en va. Une partie de l'Italie et de son histoire, aussi, qui tire sa révérence. Giorgio Chiellini, 37 ans et défenseur au style anachronique, dispute ce soir sa 117e et dernière sélection avec l'Italie.



