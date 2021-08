Le départ de Kurt Zouma vers West Ham est acté et Chelsea a désormais le champ libre pour boucler le dossier Jules Koundé.

D’après les informations de TF1, Kurt Zouma a trouvé un accord contractuel avec West Ham et il devrait passer sa visite médicale demain. L’accord entre Chelsea et les Hammers était déjà entériné depuis quelques semaines autour d’une indemnité située entre 25 et 30 millions d’euros.

Cet argent devrait servir à Thomas Tuchel et à son staff pour boucler le transfert de Jules Koundé. Étincelant sous les couleurs du FC Séville l’an dernier, le Français de 22 ans a déjà trouvé un terrain d’entente avec les Blues. D’après les informations de la presse britannique, le champion d’Europe va pouvoir faire une offre avoisinant les 60 millions d’euros à Séville dans les prochains jours, maintenant que le départ de Zouma est acté. Il s’agirait de la deuxième recrue estivale de Chelsea après le colosse Romelu Lukaku, arrivé de l’Inter Milan contre 115 millions d’euros.