Chelsea s’apprête à dégraisser son effectif avec 11 départs prévus afin de réunir les fonds nécessaires à l’acquisition d’un nouvel attaquant cet été. Harry Kane, Erling Haaland et Romelu Lukaku ont été évoqués pour rejoindre Stamford Bridge. Ces ventes pourraient rapporter 200M€ aux Blues, une très belle somme.

Chelsea s’apprête à se séparer de pas moins de onze joueurs cet été et pourrait disposer d’une cagnotte de 200 millions d’euros à réinvestir. Selon la presse britannique, ces indésirables sont Tammy Abraham, Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek, Davide Zappacosta, Emerson Palmieri, Tiemoue Bakayoko, Fikayo Tomori, Christian Pulisic, Olivier Giroud, Conor Gallagher et Billy Gilmour. Les 8 premiers nommés seront listés sur la liste des transferts et vendus alors que l’attaquant français partira libre au terme de son contrat. Les deux jeunes Gilmour et Gallagher devront trouver un nouveau point de chute en prêt. L’Américain Pulisic est la seule surprise dans cette liste. Les autres joueurs sont déjà plus ou moins écartés du groupe et ont eu du mal à trouver une place de titulaire au cours de leur séjour au club.

Ces ventes permettront à Chelsea de se renforcer offensivement, 3 noms sont sortis : Romelu Lukaku, Erling Braut Haaland et Harry Kane. De grosses pistes qui valent très chers et qui forcent les Blues à dégraisser. Des renforts potentiels qui démontrent les ambitions de Roman Abramovitch et Thomas Tuchel qui cherchent à consolider leur victoire en Ligue des Champions en se lançant dans une sérieuse course au titre en Premier League la saison prochaine.