Sauf retournement de situation, Chelsea fera bien une offre de contrat à Ousmane Dembélé… mais pas avant cet été.

Écarté du groupe catalan après avoir refusé de prolonger son contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a finalement pris la décision de rester au club jusqu’à la fin de la saison. Libre en juin, le Français quittera donc le Barça gratuitement, comme l’a expliqué son président Joan Laporta. « Nous lui avons fait deux propositions, toutes les deux bonnes. Nous sommes très surpris qu’il n’ait pas accepté. Il a reçu une dernière offre d’un club anglais et il n’a pas voulu. Il a préféré rester ici six mois. Ce n’est bon ni pour lui, ni pour le club…. On pense qu’il a un accord avec un autre club. C’est ce que son agent a insinué. »

Reste à savoir quel club répondra aux exigences salariales de Dembélé, souvent miné par les blessures ces dernières saisons. D’après les informations de Sky Sports, le favori se nomme Chelsea, qui a attendu la fin du mercato hivernal pour se lancer à l’abordage. Le média britannique assure que les Blues vont entamer des négociations avec l’ancien Rennais et son agent au début de l’été, pour boucler un gros transfert à zéro euro. À Chelsea, Ousmane Dembélé pourrait ainsi retrouver Thomas Tuchel, qu’il a côtoyé au Borussia Dortmund.