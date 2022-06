Lancé dans un nouveau projet, Chelsea souhaite se renforcer avec trois hommes de Manchester City. Nathan Ake, Oleksandr Zinchenko et Raheem Sterling sont dans le viseur.

Troisième de Premier League, Chelsea n’est pas parvenu à conserver son éclat après son titre de Champions d’Europe. Incapables de lutter face au duo de tête former par Liverpool et Manchester City, les Blues souhaiteraient se renforcer significativement cet été afin de pouvoir rivaliser avec la concurrence. Dans ce cadre, Thomas Tuchel espérerait pouvoir chiper trois hommes à son homologue mancunien, Pep Guardiola. D’après les informations du Daily Mail et du Telegraph, Chelsea serait sur les pistes Nathan Ake, Oleksandr Zinchenko et Raheem Sterling.

Concernant le dernier nommé, des discussions ont déjà été entamées avec Thomas Tuchel. Une offre de 63 millions d’euros aurait été formulée. Pour le Néerlandais et l’Ukrainien, les Blues espèrent pouvoir profiter de leur statut pour les enrôler pour une somme relativement raisonnable.