Excellent depuis son arrivée en Premier League, Thiago Silva pourrait être récompensé dans les prochains mois en recevant une offre de prolongation de contrat.

Arrivé gratuitement à Chelsea cet été, Thiago Silva semble avoir déjà conquis le cœur des fans londoniens. A tel point que les dirigeants des Blues prépareraient déjà une offre de prolongation de contrat au défenseur central de 36 ans. D’après les informations du Sun, le Brésilien pourrait signer dans les prochains mois une extension de contrat d’un an. « Thiago Silva aimerait rester à Chelsea. Les négociations n’ont pas encore commencé pour une prolongation, mais il n’y a pas d’urgence. Une décision sera prise dans les prochains mois », confirmait d’ailleurs le journaliste Fabrizio Romano ce mercredi dans son podcast Here We Go.

Irréprochable depuis son arrivée en provenance du PSG – si ce n’est une glissade pour sa première face à West Bromwich Albion – le Brésilien s’est imposé comme le patron de la défense de Frank Lampard, héritant à plusieurs reprises du brassard de capitaine. Un rôle qu’il maîtrise, pour l’avoir endossé pendant près de 8 ans à Paris.