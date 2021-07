Priorité absolue des Blues cet été, Erling Haaland pourrait rejoindre la Premier League pour un montant record de 175 millions d’euros.

Toujours à la recherche d’un buteur de classe mondiale pour épauler les deux Allemands Kai Havertz et Timo Werner la saison prochaine, Chelsea n’a pas abandonné la piste Erling Haaland. Auteur de 41 buts en 41 matchs la saison dernière, le Cyborg norvégien serait devenu la priorité absolue de Roman Abramovitch, le propriétaire des Blues. Mais pour s’offrir le prodige de 20 ans, le milliardaire russe va devoir casser sa tirelire. Le Borussia Dortmund, qui va déjà devoir dire adieu à Jadon Sancho cet été, réclame pas moins de 175 millions d’euros pour lâcher sa pépite.

Une somme colossale, qui n’effraie pas pour autant le patron des Blues. D’après les informations du média allemand Bild, Abramovitch serait prêt à aligner le montant exigé par le BVB et pour atteindre cette somme, il a déjà prévu de vendre trois joueurs très bien cotés. Il s’agirait des deux Anglais Tammy Abraham et Callum Hudson-Odoi, ainsi que du Marocain Hakim Ziyech, qui pourraient rapporter à eux trois la coquette somme de 105 millions d’euros. Autant dire que le propriétaire de Chelsea n’aura « plus que » 70 millions d’euros à sortir de sa poche cet été. Une bouchée de pain quand on compare aux 250 millions déboursés par l’ancien coach Frank Lampard l’été dernier.