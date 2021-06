Considéré comme un flop à Chelsea, Tiemoué Bakayoko pourrait prendre la direction de l’Atlético Madrid cet été contre un peu moins de 20 millions d’euros.

Sacré champion d’Europe cette année à la surprise générale, le club de Chelsea espère bien revenir sur le devant de la scène avec de grosses ambitions la saison prochaine. L’objectif des Blues est clair : lutter pour le titre de champion d’Angleterre avec les cadors Manchester City, Liverpool et Manchester United. Un défi de taille pour Thomas Tuchel, qui compte bien s’appuyer sur un mercato XXL pour renforcer son effectif. D’après la presse britannique, les deux priorités de Chelsea pour cet été se nomment Erling Haaland et Achraf Hakimi, deux superstars qui pourraient coûter plus de 200 millions d’euros. Et même si les finances du milliardaire russe Roman Abramovitch semblent extensibles à l’infini, le club londonien devra vendre pour s’offrir le cyborg norvégien et l’ancien défenseur du Real Madrid.

Parmi les départs attendus lors du prochain mercato, on peut noter celui du Français Tiemoué Bakayoko, étincelant avec l’AS Monaco mais qui n’a jamais su s’acclimater au championnat anglais. Prêté au Napoli cette saison, le milieu de terrain de 26 ans a retrouvé des couleurs mais il n’entrerait pas dans les plans de Tuchel. Arrivé à Londres contre un chèque de 40 millions d’euros en 2017, Bakayoko serait notamment dans le viseur de l’Atlético Madrid. Selon le média espagnol Todo Fichajes, les Colchoneros pourraient d’ailleurs réaliser un joli coup en récupérant l’ancien Monégasque pour seulement 18 millions d’euros. En espérant que le Français retrouvera son niveau d’antan sous les ordres de Diego Simeone.