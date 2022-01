Pour pallier la blessure de Chilwell, Chelsea serait tout proche de s’attacher les services de Lucas Digne.

En quête d’un latéral gauche pour pallier la grosse blessure de Ben Chilwell, qui manquera la fin de la saison, Chelsea a appris une bonne nouvelle ce vendredi. De passage en conférence de presse, Rafael Benítez a notamment évoqué la situation de Lucas Digne, pisté par les Blues de Thomas Tuchel. Mécontent de sa situation à Everton, le Français a explicitement demandé son départ au mois de janvier.

« Il a été très clair. Je veux poser une question à tous les fans et aux anciens joueurs : que ferait Peter Reid si un joueur sortait et disait qu’il ne voulait pas être là ? C’est tout simple. J’ai eu quelques conversations avec lui et il m’a dit ce qu’il pensait, alors que voulez-vous que le manager fasse quand un joueur pense à partir ? »