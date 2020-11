Thiago Silva vole à la rescousse de Thomas Tuchel. Quelques minutes après la victoire des siens contre le Stade Rennais en Ligue des Champions, l’ancien du PSG a défendu Thomas Tuchel battu à Leipzig.

Soirée à oublier pour le PSG. Battus 2 – 1 sur la pelouse de Leipzig hiers soir en Ligue des Champions, les hommes de Tuchel ont une nouvelle fois déçu. Au centre des critiques, le coach allemand divise. Ses choix tactiques posent question, le repositionnement de certains joueurs enrage, mais Thiago Silva a tenu à lui apporter son soutien. « Parfois, il se passe des choses à Paris qu’on ne comprend pas. Je ne sais pas quoi dire. C’est malheureux pour le coach, dont je suis très proche. Je continue à lui envoyer des messages parfois parce que c’est un mec extraordinaire, mais il ne passe pas un bon moment. »

Toujours très proche du Paris Saint-Germain, le défenseur ne s’inquiète pas pour la suite du parcours parisien en Ligue des Champions. « Parfois, il se passe des choses comme ça avec des joueurs blessés ou suspendus avant la Ligue des champions. Aujourd’hui, ils prennent deux expulsions avec un penalty arrêté d’Angel qui l’a pourtant très bien frappé. C’est le foot, c’est comme ça, il faut garder la tête haute. Personnellement, je vais toujours rester supporter de Paris. C’est une équipe qui travaille très bien. C’était difficile de partir. Ils vont continuer de travailler pour se qualifier en huitièmes de finale. Quand tu arrives en finale de la Ligue des champions, tu ne peux pas sortir en phase de groupes l’année d’après. Je pense aux garçons et je pense qu’ils vont faire un bon match au Parc et prendre les trois points pour être plus tranquilles. » Un message réconfortant pour Thomas Tuchel.