Thomas Tuchel vit un rêve à Chelsea. À l’occasion du Festival du sport organisé en Italie, l’Allemand a exprimé tout son plaisir concernant les Blues. Des éloges qui font écho à ce qu’il a vécu au PSG…

« C’est facile de débarquer et d’entraîner Chelsea. Si Chelsea possède la crédibilité des grands clubs, c’est grâce à une organisation parfaite, qui élimine les distances et facilite la communication. Cela me permet d’être concentré et créatif. Je n’ai rien à penser d’autre qu’au match du mercredi ou du samedi. L’organisation est simple et claire, il n’y a pas d’interférence. Je me sens vraiment supporté par le club », a déclaré Thomas Tuchel.

Des propos qui contrastent avec ceux qu’il avait tenu contre le PSG : « En toute honnêteté, au cours des six premiers mois, je me suis dit : Suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des Sports ? Où est mon rôle d’entraîneur dans un tel club maintenant ? (…) J’aime juste le football. Et dans un club comme celui-ci, ce n’est pas toujours juste du football. »