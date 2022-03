Entraîneur des Blues de Cheslea, Thomas Tuchel évoque l’avenir de son défenseur central danois Andreas Christensen qui devrait en toute logique quitter la capitale anglaise en fin de saison.

L’ancien du PSG Thomas Tuchel a tenu à faire passer un message à son joueur ainsi qu’aux éventuels courtisans et il souhaite que Christensen continue son chemin et sa carrière au sein de l’effectif des Blues. “Nous sommes dans le doute. Nous entendons les rumeurs. La situation avec Andreas est claire depuis de nombreuses semaines. Nous ne sommes pas contents. Nous pensons que c’est mieux pour nous qu’il reste, nous comptons beaucoup sur lui. Il n’a pas encore signé, donc on ne peut pas communiquer. C’est un signal pour nous et la communication de son côté est qu’il n’a pas signé jusqu’à présent. C’est une possibilité qu’il nous quitte. Est-ce que nous aimons ça ? Non. Devons-nous vivre avec ça ? Oui.” A expliqué l’Allemand.