D’après les informations du Corriere dello Sport, Chelsea commence à chercher du renfort pour son milieu de terrain.

En effet, Thomas Tuchel serait très intéressé par un certain Sergej Milinkovic-Savic. Le Serbe de 27 ans, estimé à plus de 100 millions d’euros par son président, a aligné 11 buts et 12 passes décisives la saison dernière avec la Lazio.

Également placé dans le radar de Manchester United et Arsenal, le milieu de terrain serait-il une bonne option pour Chelsea ? Affaire à suivre.

