Il a habitué les supporters de Chelsea et de nombreux autres observateurs du foot mondial à ses exploits depuis plusieurs mois. Mais ces derniers temps, Edouard Mendy semble avoir perdu la confiance.

En témoigne la défaite de Chelsea face à West Ham samedi. Une rencontre au cours de laquelle le portier sénégalais a fait des erreurs qui ont coûté cher à son équipe. Sur le site officiel des Blues, Thomas Tuchel, l’entraîneur du club londonien, est revenu sur cette défaite et n’a pas manqué de remettre en cause le niveau de Mendy. « Édouard Mendy traverse une période difficile. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il semble avoir perdu un peu en confiance. D’accord, sa prise de décision n’était pas au top sur le premier but, mais nous l’avons aussi mis dans une situation très délicate. Il aurait pu sauver sa situation, mais il ne l’a pas fait. » a déclaré l’ancien coach du PSG.

Africa Top Sports