Les Blues de Chelsea pourraient revenir à la charge cet été pour le recrutement libre de David Alaba grâce à ce petit avantage.

Toujours en quête de renforts en défense pour la saison prochaine, Thomas Tuchel n’aurait pas totalement abandonné la piste menant au Bavarois David Alaba, qui quittera le club en fin de contrat cet été. En effet, le nouvel entraîneur de Chelsea pourrait s’appuyer sur les bonnes relations de son défenseur Antonio Rüdiger avec le vestiaire du champion d’Europe pour convaincre l’Autrichien de poser sa valise en Angleterre. En cas d’échec des négociations avec le défenseur polyvalent de 28 ans – toujours suivi de très près par le Real Madrid – Chelsea pourrait alors se tourner vers ses coéquipiers Jérôme Boateng et Niklas Süle.

Antonio Rüdiger a confié cette semaine au journaliste Christian Falk du magazine allemand Sport BILD qu’il avait d’ores et déjà vendu le projet Chelsea à David Alaba et ses deux compères : « Si Chelsea devait cibler l’une de ces trois joueurs sur le marché des transferts, je me tiendrais prêt à répondre à toutes les questions. Je connais très bien Jérôme (Boateng) et Niklas (Süle) et j’ai déjà échangé avec David (Alaba). »