Pour renforcer sa défense la saison prochaine, Chelsea semble avoir jeté son dévolu sur le jeune Matthijs de Ligt.

Après les départs d’Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, tous les deux en fin de contrat, Chelsea a fait du recrutement d’un ou plusieurs défenseurs centraux une priorité. Annoncé comme favori dans le dossier Jules Koundé, le club londonien pourrait finalement lâcher l’affaire face à la concurrence de Newcastle et du FC Barcelone. D’après les informations de Sky Sports, Thomas Tuchel et son board ont déjà une nouvelle cible en ligne de mire : Matthijs de Ligt.

Arrivé à la Juventus Turin en 2019 contre plus de 85 millions d’euros, le défenseur néerlandais dispose aujourd’hui d’une clause libératoire d’un montant de 120 millions d’euros. Pas de quoi effrayer Chelsea et son nouveau propriétaire, Todd Boehly, qui est prêt à mettre le prix pour renforcer l’effectif des Blues cet été. Reste à savoir si l’ancien capitaine de l’Ajax, aujourd’hui âgé de 22 ans, acceptera de quitter la Juve cet été. Pour rappel, il est encore lié aux Bianconeri jusqu’en 2024.