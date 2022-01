Toujours pisté par Chelsea, Aurélien Tchouméni se rapproche chaque jour un peu plus de la Premier League.

D’après les informations du Telegraph, Chelsea serait désormais « tout proche » de conclure un accord avec l’AS Monaco pour le futur transfert d’Aurélien Tchouaméni. Pisté par les Bleus depuis déjà quelques mois, le Français devrait cependant terminer la saison sur le Rocher avant de rallier la Premier League contre un chèque estimé à 40 millions d’euros par la presse britannique.

Sur les réseaux sociaux, le journaliste anglais Matt Law explique que Chelsea avait d’abord ciblé Declan Rice comme recrue prioritaire. Mais la gourmandise des Hammers, qui réclament au moins 100 millions d’euros pour l’international de 22 ans, a découragé Thomas Tuchel et son board. Beaucoup plus accessible, et également très intéressé par un transfert en Premier League, Aurélien Tchouaméni pourrait animer le prochain mercato estival de Chelsea. À noter que le Monégasque partage le même agent que Jules Koundé, une autre cible prioritaire du champion d’Europe.