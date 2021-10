Après des débuts tonitruants lors de son retour sous les couleurs des Blues, Romelu Lukaku marque le pas et n’a désormais plus marqué depuis 6 rencontres toutes compétitions confondues. Déjà critiqué, son entraîneur, Thomas Tuchel, vient à son secours.

« On est toujours dans le processus de s’adapter les uns aux autres. Je crois qu’il a trop joué cet été et avec l’équipe nationale. C’est un athlète incroyable et un tel compétiteur qu’il veut toujours tout donner dans les matchs sans lever le pied. Je le sens un peu fatigué mentalement, pas énormément et au point de nous inquiéter, mais il ne joue pas l’esprit complètement libre« , a déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse.