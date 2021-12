Avec sept cas confirmés de Covid-19, Chelsea avait demandé un report du match à Wolverhampton. Cependant ce dimanche à 16h la rencontre a bien eu lieu car la Premier League a refusé la requête des Blues. Ce qui a agacé Thomas Tuchel.

« Nous pensions avoir un prétexte solide pour la santé et la sécurité des joueurs. Nous avons sept cas positifs et nous avons été contraints de monter dans une autocar et de voyager ensemble pendant trois heures », a déploré l’entraîneur Thomas Tuchel.