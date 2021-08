L’entraîneur des Blues de Chelsea Thomas Tuchel s’est exprimé sur le dossier Romelu Lukaku et précise que le club anglais attend l’international belge avec impatience.

« Romelu est l’un des gars, comme Haaland à Dortmund, comme Lewandowski au Bayern, comme Harry Kane à Tottenham, qui ont une présence autour de la surface. Ce n’est pas un secret et cette phrase sera facile à répéter pour n’importe quel entraîneur dans le monde. Cela signifie-t-il que nous allons signer ces quatre joueurs ? Ce n’est pas le cas. C’est un type de profil que nous recherchons et s’il est possible de convaincre l’agent d’un joueur et son club, nous ferons de notre mieux », rapporte The Telegraph. Tuchel s’est confié juste avant la finale de la Supercoupe d’Europe face à Villarreal ce mercredi soir à partir de 21 heures.