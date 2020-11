Arrivé il y a seulement cet à Chelsea, Thiago Silva est aux anges. L’ex-joueur du Paris Saint-Germain s’est exprimé sur son futur.

Après avoir fait un comparatif des championnats français et anglais, Thiago Silva a confié vouloir continuer sa route à Chelsea. « Le rythme de jeu est très élevé, très différent de l’Italie et de la France. J’ai appris dans chaque Championnat et je m’en sers pour aider les jeunes joueurs. C’est ma première expérience en Premier League. J’espère continuer à bien jouer et que mon contrat sera renouvelé » a-t-il déclaré.

D’autre part, le défenseur brésilien a confié une anecdote sur Frank Lampard. « Quand j’étais sur le point de rejoindre Chelsea et que j’avais donné mon accord, il m’a envoyé un message. C’était une photo de nous deux, lors d’un match amical à Maracanã, qui s’était fini sur un nul, 2 partout. C’était une grosse surprise pour moi, parce que je ne me souvenais plus qui était le capitaine lors de ce match. Et je ne m’attendais pas à être entraîné par lui un jour.«