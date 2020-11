Le Stade Rennais s’est incliné ce mercredi soir lors de la 3ème journée de la phase de poules de la Ligue des Champions face à Chelsea sur le score de 3-0. L’entraîneur breton Stephan s’est montré très énervé à l’issue de la rencontre.

« Je ne veux pas tomber dans la théorie du complot, mais il y a de la frustration. On a le sentiment d’avoir très bien démarré, d’être bien rentré dans la rencontre. Il n’y a rien à dire sur le premier penalty. On est dans le match. On a bien utilisé le ballon. On a été intéressants offensivement et dans le pressing. Le match se termine à 2-0 et à dix. C’était compliqué dans ces conditions. Je suis très fier des joueurs. On est restés cohérents à dix. On s’est créés des situations. Les joueurs ont été très courageux. Je ne peux que les féliciter. On est frustrés et déçus du résultat » a déclaré le coach breton sur RMC Sport, avant de se prononcer plus précisément sur l’arbitrage de Felix Zwayer.

« On peut considérer que l’on a été arbitrés comme un petit. On n’existe pas en Ligue des champions. L’arbitre a pris ses décisions en son âme et conscience. Il faut revoir les images, mais je pense qu’on n’a pas été avantagés. »

Les Rennais sont désormais dernier de leur groupe E, à six points de Chelsea et de Séville.