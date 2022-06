Toujours plus proche de l’Inter Milan, la presse italienne s’avance et annonce que l’opération est bouclée. Romelu Lukaku va faire son retour en Italie sous la forme d’un prêt payant de 10 millions d’euros.

En première page de son édition du jour, le Corriere dello Sport titre un très grand « Lukaku, c’est fait ». D’après le quotidien romain, l’Inter Milan serait parvenu à trouver un accord avec Chelsea pour le retour du Diable Rouge. Il devrait rejoindre l’Italie sous la forme d’un prêt payant de 10 millions d’euros. Une opération à moindre coût pour les Nerazzurri qui parviennent à reformer leur duo offensive Lukaku – Martinez.

Pourtant recruté pour 113 millions d’euros un an plus tôt, le fiasco est tel que les Blues sont enclins à s’en séparer provisoirement. Reste désormais à déterminer si une option d’achat sera inclue à l’opération alors que Chelsea ne semble plus vouloir de Romelu Lukaku sous leur couleur.