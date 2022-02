Pour se renforcer en défense la saison prochaine, Chelsea aurait jeté son dévolu sur le nouveau patron du Real Madrid.

Si Chelsea a déjà renouvelé le contrat de Thiago Silva jusqu’en 2023, ce n’est pas le cas avec César Azpilicueta, Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, tous les trois libres cet été. Une situation délicate qui pousse Thomas Tuchel à se renseigner sur de potentielles recrues. Plusieurs noms sont déjà sur la shortliste de l’Allemand, comme ceux de Jules Koundé et Matthijs de Ligt, mais ce jeudi AS place un Madrilène dans l’orbite des Bues.

D’après les informations du média espagnol, le champion d’Europe en titre aurait un faible pour Eder Militao, indéboulonnable au Real Madrid depuis les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane. Arrivé en provenance de Porto en 2019 contre un chèque de 50 millions d’euros, le Brésilien est aujourd’hui estimé à 60 millions d’euros mais l’opération pourrait grimper bien plus haut, d’autant que Militao est lié avec les Merengues jusqu’en juin 2025.