Alors que les résultats de Chelsea ne cessent de décevoir en ce moment. Et la direction pourrait prendre une décision irrévocable au sujet de Franck Lampard.

Malgré un bon début de saison, et une phase de groupes de Ligue des Champions maîtrisé de main de maître, Chelsea traverse une phase compliquée. Neuvièmes de Premier League après 17 journées et une série de quatre défaites dans les six derniers matchs. Le tout malgré les 200 millions d’euros dépensés pendant le mercato. Évidement, il n’en fallait pas plus pour que Frank Lampard soit mis sur la sellette.

Ainsi, l’ancien milieu de terrain est la cible principale des critiques. Aujourd’hui, l’Independent a dévoilé les quatre noms qui pourraient le remplacer si jamais les résultats ne s’améliorent pas. On y trouve Thomas Tuchel, qui vient d’être licencié par le Paris Saint-Germain. Puis Massimiliano Allegri, toujours sans club, ainsi que l’entraîneur de Leicester Brendan Rodgers. Puis pour clôturer cette short-list en beauté, c’est l’Autrichien Ralph Hasenhüttl, entraîneur de Southampton qui est annoncé.