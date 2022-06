Personnage haut en couleurs, Diego Costa a raconté une anecdote totalement improbable sur lui et Kanté.

Invité cette semaine dans une émission sur la chaîne YouTube Pilhado, Diego Costa en a profité pour raconter quelques anecdotes croustillantes de sa carrière. L’ancien attaquant de Chelsea, a notamment évoqué sa relation plutôt particulière avec le Français N’Golo Kanté, qu’il s’amusait à taquiner dans les vestiaires. « À Chelsea, j’essayais d’embrasser Kanté en plaisantant. Il est vraiment timide. Je me mettais tout nu sur la baignoire et je disais : ‘Kanté, fais-moi un câlin !’ et il faisait ‘Non, non, Diego’. Il n’enlève même pas ses sous-vêtements pour prendre une douche. »

Adepte des sorties fracassantes sur et en dehors des terrains, l’attaquant de 33 ans avait failli fouler les pelouses de Ligue 1. En janvier dernier, son agent avait proposé ses services à l’AS Saint-Étienne. Trop cher pour les Verts, Diego Costa était finalement resté dans les rangs de l’Atlético Mineiro.