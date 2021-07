En quête de renforts en défense cet été, Chelsea aurait jeté son dévolu sur le jeune Jules Koundé, également pisté par Manchester United et Tottenham.

D’après la presse britannique, le récent vainqueur de la Ligue des champions, Chelsea, aurait pris une longueur d’avance sur Manchester United et Tottenham dans la course à la signature du défenseur Sévillan, Jules Koundé. Auteur d’une énorme saison en Liga, l’ancien Bordelais fait partie des jeunes joueurs les plus convoités du mercato estival. Sa cote à d’ailleurs explosé et le FC Séville réclame pas moins de 65 millions d’euros pour le laisser filer cet été.

Une somme colossale, qui n’effraie pas pour autant les cadors du championnat anglais. Manchester United, qui cherche un nouveau défenseur central pour faire la paire avec Harry Maguire, hésiterait entre les deux Français Jules Koundé et Raphaël Varane. Une décision qui pourrait finalement être facilité par Chelsea. Selon les informations du Daily Mail, Thomas Tuchel a fait du joueur de 22 ans sa priorité pour épauler le vieillissant Thiago Silva (36 ans) la saison prochaine. Les Blues pourraient d’ailleurs faire une première offre d’environ 60 millions d’euros dès la semaine prochaine. Affaire à suivre…