Ancienne star de l’Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech n’a jamais réussi à se faire sa place à Chelsea. L’international marocain ne répond aux attentes placées en lui et ses dirigeants sont d’accord pour une vente lors du mercato.

L’information nous vient du « Telegraph ». Les Blues ne seraient pas opposés à l’idée de vendre leur international marocain durant le mercato. Malgré tout, ils souhaitent du cash et aucun offre de prêt ne devrait être acceptée. Considéré comme un joueur de rotation par Thomas Tuchel, il possède une place de choix au sein de sa tactique mais les dirigeants ne ferment pas la porte tout dépendra de l’offre. Lié à Chelsea jusqu’en 2025, Hakim Ziyech est estimé par le site spécialisé Transfermarkt à 38 millions d’euros. Une somme qui semble par ailleurs inaccessible pour les finances du Barça et un peu plus dans les cordes du Borussia Dortmund qui s’intéressent à son profil.