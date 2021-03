Alors que son contrat expire à l’issue de la saison, le portier de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma pourrait bien animer le prochain mercato estival et s’envoler dans une autre destination en quête de trophée et de prestige.

Un Gigi peut en cacher un autre. Alors que la légende Buffon a annoncé qu’elle n’irait pas plus loin que 2023, quoiqu’il arrive, son successeur Donnarumma, qui a la moitié de son âge, n’a pas encore prévu de raccrocher les crampons. Et en effet, l’avenir du gardien de l’AC Milan ne cesse d’alimenter les rumeurs en ce moment et il n’est pas impossible que l’Italien enflamme le prochain mercato estival. En fin de contrat avec le club lombard à l’issue de la saison, Donnarumma est courtisé par plusieurs géants européens qui suivent ses exploits de très près. C’est le cas du PSG de Leonardo qui pourrait bien profiter d’une clause de départ. Mais Chelsea et le Real Madrid seraient également sur le dossier et feront tout pour enrôler la jeune pépite. Mais il ne faut pas oublier que tout dépendra surtout des envies du principal intéressé. D’après les journalistes italiens, Gigi fera pression pour rester à Milan au-delà de la saison en cours. En effet, le gardien se sentirait émotionnellement lié au club et à la ville. Affaire à suivre.