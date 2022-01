En fin de contrat avec Chelsea cet été, Antonio Rudiger intéressé beaucoup de monde. Paris, Real Madrid, Bayern Munich pour ne citer qu’eux. Autant de clubs et autant de raisons de partir pour l’Allemand. Cependant le défenseur central à envoyé un message d’espoir aux Blues.

« Il faut aussi écouter Madame. Il faut penser à sa famille, évidemment. Mes enfants sont nés ici à Londres, donc ça vous dit que ma famille se sent bien ici. Le reste dépend des autres personnes concernées. Ils doivent aussi prendre une décision et nous verrons si nous parvenons à un accord ou non », a expliqué Rudiger pour Sky Sports.