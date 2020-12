Annoncé depuis quelques temps sur le départ, Olivier Giroud va revoir ses plans. Mis sur le côté la saison passée par son entraîneur qui préfère privilégier les nouvelles recrues, le Français devrait pourtant rester encore quelques temps à Chelsea…

En effet, Olivier Giroud redeviendrait une priorité de Frank Lampart. D’après les informations rapportées ce jeudi par le Daily Telegraph, Chelsea ne voudrait pas envisager le départ de l’attaquant français au prochain mercato d’hiver.

Olivier Giroud, de son côté, semble lui aussi plus motivé que jamais à poursuivre l’aventure avec Chelsea. Le Français a en effet déclaré ce mercredi sur le site officiel du club : « On ne sait jamais en football, tout va très vite, mais actuellement je suis très heureux. Je suis un homme heureux et je suis fier d’être un joueur de Chelsea.«