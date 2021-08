Toujours à la recherche d’un milieu de terrain, Chelsea pourrait se tourner vers le prodige du Borussia Dortmund, Jude Bellingham.

Impressionnant la saison dernière avec le Borussia Dortmund, le jeune Jude Bellingham serait sur les tablettes de Chelsea à en croire les informations d’Eurosport. Après avoir déboursé la coquette somme de 115 millions d’euros pour s’offrir les services de Romelu Lukaku, les Blues sont encore prêt à casser leur tirelire pour recruter un défenseur central et un milieu de terrain. Pour le premier poste, la priorité de Thomas Tuchel reste le Français Jules Koundé, en grande forme depuis son arrivée à Séville. D’après les tabloïdes britanniques, l’ancien Bordelais pourrait rejoindre Chelsea contre un chèque d’environ 60 millions d’euros.

Au milieu, le champion d’Europe a déjà noté plusieurs alternatives. En plus du crack Jude Bellingham, les Blues surveilleraient de près Declan Rice (West Ham) et Aurélien Tchouaméni (AS Monaco). Si le patron des Hammers est estimé à 100 millions d’euros, le Français pourrait quitter le Rocher contre un montant inférieur à 40 millions d’euros. Concernant Jude Bellingham, la note devrait être très salée. Le prodige anglais de 18 ans est estimé à 55 millions d’euros et le BVB n’est pas du genre à faire des cadeaux. Affaire à suivre…