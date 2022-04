Samedi, Chelsea s’est imposé, 6-0, contre Southampton lors de la 32e journée de Premier League. Durant cette rencontre, Timo Werner en grande difficulté depuis son arrivée à Londres, a inscrit un doublé. L’attaquant allemand a été félicité par son entraineur Thomas Tuchel.

Timo Werner répond aux critiques sur le terrain. L’attaquant allemand a inscrit un doublé lors de la victoire, 6-0, de Chelsea face à Southampton lors de la 32e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre l’international allemand a été félicité par son entraineur Thomas Tuchel.

« Nous avons décidé de jouer avec deux attaquants, il se trouvait donc dans sa position préférée contre un adversaire qui exerce un pressing haut. Sa connexion était incroyable avec Havertz et Kovacic. Il aime jouer avec eux et nous avons trouvé des espaces derrière parce que c’est un adversaire plus offensif. Il a été à la hauteur. Il a démontré qu’il n’abandonnait pas et qu’il restait un joueur important de ce club », a apprécié l’ex-coach du Paris Saint-Germain.

Depuis le début de la saison, Timo Werner a joué 30 matchs toutes compétitions confondues pour 9 buts et 4 passes décisives.