Nouveau gardien de Chelsea, Edouard Mendy possède de grosses ambitions et veut aussi mettre en avant le foot africain.

Lors d’un entretien pour “Sky Sports”, il a confirmé cette volonté. “C’est une source de fierté pour moi d’être un gardien africain en Premier League. C’est à moi de montrer, en tant que gardien africain, que je peux vraiment performer à ce niveau et peut-être changer les mentalités des gens sur ces choses. Je dois juste m’assurer de continuer à travailler dur et à faire de mon mieux dans les matchs pour que les autres gardiens puissent me suivre dans cette ligue.”