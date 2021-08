Comme prévu, Romelu Lukaku sera le nouveau buteur des Blues de Chelsea la saison prochaine.

Les Blues de Chelsea ont officialisé ce jeudi sur les réseaux sociaux le retour de Romelu Lukaku. Arrivé à Londres en 2011, le Belge ne s’est jamais vraiment imposé sous les couleurs de Chelsea, qu’il aura quitté deux ans plus tard. Depuis, il a joué avec Everton, Manchester United et plus récemment l’Inter Milan, avec qui il a remporté le Scudetto l’an passé.

Chelsea, récent vainqueur de la Super Coupe d’Europe, n’a pas encore donné de détails concernant le transfert mais la presse britannique évoque un montant de 115 millions d’euros. Si ce chiffre est exact, Romelu Lukaku deviendrait le joueur le plus cher de l’histoire en transferts cumulés avec un total de 327 millions d’euros dépensés par ses différents clubs. Il dépasserait Neymar, qui a coûté un peu plus de 310 millions d’euros depuis le début de sa carrière.