En grande difficulté du côté de la Roma, Tammy Abraham pourrait bien concurrencer Lukaku à Chelsea l’an prochain.

Arrivé du côté de l’AS Roma contre 40 millions d’euros cet été, Tammy Abraham semble avoir plus que jamais le mal du pays. Malgré ses 11 réalisations en Serie A, l’Anglais est loin de vivre sa meilleure période. En cause sa relation conflictuelle avec José Mourinho, le sulfureux coach de la Louve. D’après les informations du Daily Mirror, Tammy Abraham ne supporte plus l’attitude du Portugais et il cherche une porte de sortie de toute urgence. Dans l’idéal, l’attaquant de 24 ans espère retourner à Chelsea, son club formateur.

Et avec les difficultés de Romelu Lukaku, l’international anglais pense avoir un coup à jouer du côté de Stamford Bridge. À en croire les informations du tabloïde britannique, le joueur et son agent font déjà pression sur Chelsea pour que le club lève l’option de rachat négociée au moment de son départ vers l’AS Roma. Seul hic, cette clause en question serait de 80 millions d’euros, soit le double du prix de son transfert l’été dernier. Reste à savoir si Chelsea sera prêt à aligner autant pour « sauver » son ancien attaquant.