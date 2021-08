D’après la presse italienne, le propriétaire des Blues aurait sorti le grand jeu pour tenter d’attirer Romelu Lukaku à Londres cet été.

Toujours en quête d’un buteur de classe mondiale pour la saison à venir, Chelsea est tombé face à un mur dans le dossier Erling Haaland. Priorité absolue de Thomas Tuchel, le Norvégien de 20 ans auteur de 41 buts en 41 matchs la saison dernière, ne sera pas autorisé à quitter le Borussia Dortmund. Pourtant les Blues étaient prêts à faire de véritables folies cet été pour s’attacher les services du Cyborg Haaland. La presse britannique évoquait notamment des offres incluant Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi ou encore Timo Werner, voire jusqu’à 150 millions d’euros. Pas de quoi émoustiller le BVB, qui a déjà lâché Jadon Sancho à Manchester United pour 85 millions d’euros et qui souhaite garder Haaland une saison supplémentaire.

Mais pas de soucis non plus pour Chelsea qui s’affaire déjà à trouver un plan B. Et d’après les informations du Corriere della Sera, ce plan B pourrait être un ancien de la maison : Romelu Lukaku. Étincelant avec l’Inter Milan cette saison, le Belge aurait reçu cette semaine la visite du fils de Roman Abramovitch, le propriétaire du club londonien. Ce dernier se serait rendu à Milan pour rencontre le joueur ainsi que son entourage et leur faire part d’une offre « impossible à refuser », relate le média italien. Sachant que Chelsea était prêt à aligner 150 millions d’euros sur Erling Haaland, la note pourrait grimper très haut pour Romelu Lukaku. Affaire à suivre…