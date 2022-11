Disons que le début de saison des Blues est mitigé en Premier League. Mais pas de panique, le mercato d’hiver arrive !

Une septième place avec 5 points de retard sur la 4ème place, c’est loin des ambitions de Graham Potter. Le club anglais aurait donc trouver une possible solution pour renforcer son attaque côté Stade Rennais : un certain Martin Terrier.

L’attaquant Rennais a tapé dans l’œil de Potter grâce à des performances bien sexy depuis le début de l’exercice (11 buts et 4 passes). Le Stade rennais est actuellement troisième de Ligue 1 et est mené à la perfection par une attaque bien en place. Avec un tel apport, on doute que le SRFC lâche son crack pour moins de 40 millions. Affaire à suivre.